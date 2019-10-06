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РИА Новости

Зеленский опроверг, что Трамп ставил условия для их встречи

12:50 06.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
ТОКИО, 6 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг японскому агентству Киодо информацию, что американский лидер Дональд Трамп выдвигал условия для встречи на высшем уровне и давил на него касательно расследования в отношении сына Джо Байдена.
"На меня не оказывалось никакого давления и никаких условий мне не выдвигалось", - цитирует агентство слова Зеленского.
Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Опубликованная в конце сентября стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование дела Байдена-младшего и обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена. Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело сына главного соперника Трампа по выборам.
Демократы утверждают, что президент США просил Зеленского об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет. Противники Трампа начали процедуру его импичмента в палате представителей, обвиняя во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника. Трамп обвинения отрицает.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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