Зеленский опроверг, что Трамп ставил условия для их встречи

"На меня не оказывалось никакого давления и никаких условий мне не выдвигалось", - цитирует агентство слова Зеленского.

Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Опубликованная в конце сентября стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование дела Байдена-младшего и обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена. Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело сына главного соперника Трампа по выборам.

Демократы утверждают, что президент США просил Зеленского об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет. Противники Трампа начали процедуру его импичмента в палате представителей, обвиняя во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника. Трамп обвинения отрицает.