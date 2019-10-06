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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Ватикане открылся синод епископов по проблемам Амазонии

12:48 06.10.2019
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© Радио Sputnik, Мария МеркуловаТуристы на главной площади Ватикана.
Туристы на главной площади Ватикана.
© Радио Sputnik, Мария Меркулова
Туристы на главной площади Ватикана.. Архивное фото
ВАТИКАН, 6 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Синод епископов Римско-католической церкви, посвященный проблемам Панамазонского региона, объединяющего девять государств Южной Америки, открылся в воскресенье торжественной папской мессой в Соборе святого Петра в Ватикане.
В ходе богослужения папа Римский Франциск, напомнив о недавних сильнейших пожарах в лесах Амазонии, подчеркнул, что церковь должна противостоять опасности "нового колониализма".
"Когда без любви и уважения уничтожаются народы и культуры, это не огонь Божий, но огонь мира. И все же сколько раз дар Божий был не предложен, но навязан, сколько раз имела место колонизация вместо евангелизации! Боже, сохрани нас от алчности новых колониализмов! Огонь, вызванный интересами, которые разрушают, как это недавно было в Амазонии, не является огнем Евангелия", - указал понтифик в своей проповеди.
Тема специальной ассамблеи Синода епископов, работа которой будет проходить в Ватикане до 27 октября, сформулирована как "Амазония: новые пути для Церкви и для целостной экологии". Участники ассамблеи сосредоточат свое внимание на церковных и пастырских проблемах региона, уделяя при этом особое внимание положению местных коренных народов. При этом церковные проблемы они будут рассматривать в тесной увязке с гуманитарными, социально-экономическими и, в особенности, экологическими вопросами.
В пятницу по случаю праздника Франциска Ассизского папа Франциск в ходе специального богослужения в Ватиканских садах вверил Синод по Амазонии небесному покровительству этого католического святого, идеи которого столь близки нынешнему понтифику.
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Ранее генеральный секретарь Синода кардинал Лоренцо Балдиссери пояснил, что в соответствии с апостольской конституцией Episcopalis communio специальная ассамблея созвана для обсуждения проблем "одной или нескольких определенных географических зон", но, несмотря на это, ее решение будут иметь вселенское значение. Именно поэтому на Синод были приглашены не только все епископы Амазонии, но также иерархи, представляющие другие поместные церкви, и руководители многих ключевых ведомств Римской курии.
Всего в ассамблее принимают участие 185 епископов. Кроме того, в Ватикан прибыли 33 прелата, которые представляют другие регионы, в частности, в Африке, где существуют сходные экологические проблемы. Все они были назначены лично папой Франциском. На ассамблею приглашены также 17 представителей коренных амазонских народов, в том числе девять женщин.
В центре внимания участников Синода будет находиться вопрос о миссии католической церкви по евангелизации Амазонии, где одной из серьезных проблем является нехватка священников. Примечательно, что в рамках предварительного обсуждения этой проблемы в церкви речь зашла о возможности введения особого режима рукоположения духовенства в этом регионе. Имеется в виду разрешить viri probati, то есть посвящение в духовный сан женатых, но обязательно благочестивых и пожилых мужчин. Естественно, церковные консерваторы усматривают в этом опасный прецедент, который, по их мнению, размывает институт целибата (безбрачия католических священников).
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Религия и мировоззрениеЮжная АмерикаВатикан
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