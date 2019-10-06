Российские политики прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские политики прокомментировали допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой американскими спецслужбами по ее прибытии на форум "Диалог Форт-Росс".

Накануне российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка провели в отдельную комнату и забрали документы. Затем представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.

Посольство России направило ноту протеста в Госдепартамент с требованием объяснить ситуацию.

Сама Юмашева отказалась комментировать инцидент, подчеркнув, что этим теперь занимаются российские дипломаты.

"Циничная провокация"

По мнению спикера нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, своими действиями Вашингтон в очередной нарушил взятые на себя международные обязательства.

"Депутат Госдумы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию", — сказал Володин.

"Нам всем стоит задуматься"

На ситуацию с допросом российского депутата отреагировали и в "Единой России". Так, глава фракции в Госдуме Сергей Неверов подчеркнул, что теперь российским парламентариям стоит задуматься, прежде чем посещать общественные мероприятия, проходящие в Соединенных Штатах.

"Надеюсь, что американская сторона представит внятные объяснения причин произошедшего, хотя, если судить по последним событиям (в частности, с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН), верится в это с трудом", — отметил Неверов.

По его словам, действия американских спецслужб показывают, что в США есть силы, желающие сделать все возможное для ухудшения двусторонних отношений и исключить возможность нормального диалога между Москвой и Вашингтоном.

"Творят что хотят"

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, назвал инцидент с Юмашевой "безобразной историей".

На своей фейсбук-странице Косачев написал , что знает Юмашеву давно по активной совместной работе "на международном треке" и в качестве координатора думской группы по связям с палатой представителей конгресса США она сделала многое для сохранения диалога с американскими парламентариями.

"Американские спецслужбы творят что хотят. Невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях. От этой истории очень дурно пахнет. Пока авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на холме с Белым домом", — добавил дипломат.

Инцидент с Ингой Юмашевой также прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его мнению, это беспрецедентный случай, хотя США и могут сделать вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло.

"Поневоле возникает вопрос: а могут ли США в отношениях с Россией вообще отказаться от провокаций? Или имеет место своего рода феномен "голубого воришки" из "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова: все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Понятно, что зеркального ответа на эти действия США не последует", — заявил политик.