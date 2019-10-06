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РИА Новости

Российские политики прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

13:00 06.10.2019 (обновлено: 13:06 06.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренЧлен комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
© РИА Новости / Владимир Федорен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские политики прокомментировали допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой американскими спецслужбами по ее прибытии на форум "Диалог Форт-Росс".
Накануне российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка провели в отдельную комнату и забрали документы. Затем представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Вчера, 12:16РИА Новости
Слуцкий назвал противоправными действия спецслужб США в отношении Юмашевой
Посольство России направило ноту протеста в Госдепартамент с требованием объяснить ситуацию.
Сама Юмашева отказалась комментировать инцидент, подчеркнув, что этим теперь занимаются российские дипломаты.

"Циничная провокация"

По мнению спикера нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, своими действиями Вашингтон в очередной нарушил взятые на себя международные обязательства.

"Депутат Госдумы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию", — сказал Володин.

"Нам всем стоит задуматься"

На ситуацию с допросом российского депутата отреагировали и в "Единой России". Так, глава фракции в Госдуме Сергей Неверов подчеркнул, что теперь российским парламентариям стоит задуматься, прежде чем посещать общественные мероприятия, проходящие в Соединенных Штатах.

"Надеюсь, что американская сторона представит внятные объяснения причин произошедшего, хотя, если судить по последним событиям (в частности, с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН), верится в это с трудом", — отметил Неверов.

По его словам, действия американских спецслужб показывают, что в США есть силы, желающие сделать все возможное для ухудшения двусторонних отношений и исключить возможность нормального диалога между Москвой и Вашингтоном.

"Творят что хотят"

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, назвал инцидент с Юмашевой "безобразной историей".
Инга Юмашева
Вчера, 05:48РИА Новости
Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
На своей фейсбук-странице Косачев написал, что знает Юмашеву давно по активной совместной работе "на международном треке" и в качестве координатора думской группы по связям с палатой представителей конгресса США она сделала многое для сохранения диалога с американскими парламентариями.

"Американские спецслужбы творят что хотят. Невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях. От этой истории очень дурно пахнет. Пока авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на холме с Белым домом", — добавил дипломат.

Инцидент с Ингой Юмашевой также прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его мнению, это беспрецедентный случай, хотя США и могут сделать вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло.

"Поневоле возникает вопрос: а могут ли США в отношениях с Россией вообще отказаться от провокаций? Или имеет место своего рода феномен "голубого воришки" из "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова: все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Понятно, что зеркального ответа на эти действия США не последует", — заявил политик.

Как подчеркнул Клинцевич, подобных инцидентов не было даже в период холодной войны, когда США и Советский Союз противостояли друг другу.
Здание посольства России в США
Вчера, 01:35РИА Новости
Посольство России направило ноту протеста в госдеп из-за допроса Юмашевой
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Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеИнга ЮмашеваСовет Федерации РФГосдума РФФедеральное бюро расследований СШАВячеслав ВолодинСШАВ мире
Популярные комментарии
"Это циничная провокация, нам всем стоит задуматься, ведь творят, что хотят", - завопили депутаты и перекрестились, что не находятся в санкционных списках и все еще могут туда попасть.
6 октября, 13:20
Максим Савин
20700010
Это что? Очередное протеже "Единой России" которая не знает элементарных законов дипломатии. Выходит работает на ФБР, кому и сливала добытую информацию. Но главное так отвязно работают, что диву даёшься. А куда денежься от такой наглости. Иначе придётся сыночкам чиновников ехать на Родину. А представ те, что эти сыночки приедут в Россию и будут нами руководить. Мы и так из быдла не вылазим, а тут ещё и опустят ниже плинтуса. Россия чай не Америка.
6 октября, 13:27
Агафон Батечко
25100010
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