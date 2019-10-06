Российские политики прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

"Циничная провокация"
"Депутат Госдумы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию", — сказал Володин.
"Нам всем стоит задуматься"
"Надеюсь, что американская сторона представит внятные объяснения причин произошедшего, хотя, если судить по последним событиям (в частности, с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН), верится в это с трудом", — отметил Неверов.
"Творят что хотят"
"Американские спецслужбы творят что хотят. Невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях. От этой истории очень дурно пахнет. Пока авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на холме с Белым домом", — добавил дипломат.
"Поневоле возникает вопрос: а могут ли США в отношениях с Россией вообще отказаться от провокаций? Или имеет место своего рода феномен "голубого воришки" из "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова: все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Понятно, что зеркального ответа на эти действия США не последует", — заявил политик.