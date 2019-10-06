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РИА Новости

Кадыров в день рождения получил награду за развитие парламентаризма

12:45 06.10.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 6 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден почетным знаком Совета Федерации за заслуги в развитии парламентаризма, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
Награду главе Чечни, которому 5 октября исполнилось 43 года, вручил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко во время торжеств по случаю празднования Дня города Грозного, которые проходили накануне.
"Позвольте мне выполнить почетное и очень ответственное поручение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и огласить решение Совета Федерации. За большой вклад в государственное строительство и совершенствование законодательства Чеченской республики наградить почетным знаком СФ ФС России за заслуги в развитии парламентаризма главу Чеченской республики Кадырова Рамзана Ахматовича", — цитирует Тимченко пресс-служба.
Он отметил преобразования в столице Чечни за последние годы.
Рамзан Кадыров
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"За прошедшие 10-15 лет вы своим трудом, своим энтузиазмом под руководством замечательного главы республики совершили героический подвиг. Подвиг, который сделал из разрушенного города город-сказку, город-сад", — сказал Тимченко. Он пожелал жителям и руководству республики новых успехов и достижений.
Кадыров имеет десятки наград, в том числе звание Героя России, высшую награду Чечни - орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова, орден Мужества, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За заслуги в развитии парламентаризма в Чеченской республике" и другие.
День города в Грозном отмечается 5 октября, столице Чечни исполнился 201 год. В праздничных мероприятиях участвовали полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, главы городов и регионов России, депутаты Госдумы и зарубежные гости.
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Чеченская республикаРамзан КадыровРоссияОбщество
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