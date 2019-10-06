Кадыров в день рождения получил награду за развитие парламентаризма

ГРОЗНЫЙ, 6 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден почетным знаком Совета Федерации за заслуги в развитии парламентаризма, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Награду главе Чечни, которому 5 октября исполнилось 43 года, вручил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко во время торжеств по случаю празднования Дня города Грозного, которые проходили накануне.

"Позвольте мне выполнить почетное и очень ответственное поручение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и огласить решение Совета Федерации. За большой вклад в государственное строительство и совершенствование законодательства Чеченской республики наградить почетным знаком СФ ФС России за заслуги в развитии парламентаризма главу Чеченской республики Кадырова Рамзана Ахматовича", — цитирует Тимченко пресс-служба.

Он отметил преобразования в столице Чечни за последние годы.

"За прошедшие 10-15 лет вы своим трудом, своим энтузиазмом под руководством замечательного главы республики совершили героический подвиг. Подвиг, который сделал из разрушенного города город-сказку, город-сад", — сказал Тимченко. Он пожелал жителям и руководству республики новых успехов и достижений.

Кадыров имеет десятки наград, в том числе звание Героя России, высшую награду Чечни - орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова, орден Мужества, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За заслуги в развитии парламентаризма в Чеченской республике" и другие.