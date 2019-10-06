Клинцевич: задержание Юмашевой в Нью-Йорке - беспрецедентный случай

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. США могут назвать задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой сотрудником ФБР в США частным случаем, однако этот случай - беспрецедентный, считает член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.

Клинцевич заявил, что США могут назвать допрос Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка частным случаем, сделав вид, что ничего особенного не произошло. Так же, как это сделало американское посольство в Москве, комментируя невыдачу виз части российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Конечно, это не какой-то частный, а именно беспрецедентный случай. До подобного дело не доходило даже в годы "холодной войны", когда США и Советский Союз жестко противостояли друг другу", - написал он на своей странице в Facebook

Клинцевич также отметил необходимость понимания того, идет ли речь об "эксцессе конкретного исполнителя" или о преднамеренной провокации, одобренной на высоком уровне.