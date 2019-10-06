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РИА Новости

Клинцевич: задержание Юмашевой в Нью-Йорке - беспрецедентный случай

12:40 06.10.2019
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© Фото : пресс-служба депутата Инги Юмашевой  / Перейти в фотобанкИнга Юмашева
Инга Юмашева
© Фото : пресс-служба депутата Инги Юмашевой
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Инга Юмашева. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. США могут назвать задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой сотрудником ФБР в США частным случаем, однако этот случай - беспрецедентный, считает член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
Клинцевич заявил, что США могут назвать допрос Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка частным случаем, сделав вид, что ничего особенного не произошло. Так же, как это сделало американское посольство в Москве, комментируя невыдачу виз части российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Конечно, это не какой-то частный, а именно беспрецедентный случай. До подобного дело не доходило даже в годы "холодной войны", когда США и Советский Союз жестко противостояли друг другу", - написал он на своей странице в Facebook.
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
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Клинцевич также отметил необходимость понимания того, идет ли речь об "эксцессе конкретного исполнителя" или о преднамеренной провокации, одобренной на высоком уровне.
"Поневоле возникает вопрос: а могут ли США в отношениях с Россией вообще отказаться от провокаций? Или имеет место своего рода феномен "голубого воришки" из "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова: все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Понятно, что зеркального ответа на эти действия США не последует", - заключил он.
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Инга ЮмашеваФранц КлинцевичРоссияСШАВ мире
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