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РИА Новости

В ДТП в Нижегородской области семь человек получили травмы средней тяжести

12:24 06.10.2019 (обновлено: 13:10 06.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Семь человек получили травмы средней тяжести в ДТП с туристическим автобусом под Нижним Новгородом, у остальных 13 пострадавших легкие травмы, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Туристический автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье около 9.40. В Большом Болдино находится музей-заповедник Пушкина. По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением на повороте. В автобусе находилось 29 человек – 27 пассажиров и два водителя. Никто не погиб. Как отмечало МЧС, пострадали 20 человек, детей среди них нет.
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"По данным регионального министерства здравоохранения, в аварии пострадали 20 человек, из них семь получили травмы средней степени тяжести, 13 – легкой степени тяжести. На месте работали бригады скорой медицинской помощи Гагинской ЦРБ, также были направлены дополнительные бригады из Сергача и Лукоянова", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству здравоохранения региона оказать попавшим в ДТП всю необходимую помощь, "чтобы пострадавшие смогли как можно скорее вернуться домой".
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