В ДТП в Нижегородской области семь человек получили травмы средней тяжести

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Семь человек получили травмы средней тяжести в ДТП с туристическим автобусом под Нижним Новгородом, у остальных 13 пострадавших легкие травмы, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Туристический автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье около 9.40. В Большом Болдино находится музей-заповедник Пушкина. По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением на повороте. В автобусе находилось 29 человек – 27 пассажиров и два водителя. Никто не погиб. Как отмечало МЧС, пострадали 20 человек, детей среди них нет.

"По данным регионального министерства здравоохранения, в аварии пострадали 20 человек, из них семь получили травмы средней степени тяжести, 13 – легкой степени тяжести. На месте работали бригады скорой медицинской помощи Гагинской ЦРБ, также были направлены дополнительные бригады из Сергача и Лукоянова", - говорится в сообщении.