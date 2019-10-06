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РИА Новости

В МИД призвали воздерживаться от дестабилизации ситуации в Средиземноморье

12:19 06.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. МИД РФ в связи с ситуацией в исключительной экономической зоне Кипра призывает воздерживаться от дестабилизации ситуации в Средиземноморье, говорится в комментарии департамента информации и печати.
Греческий премьер Кириакос Мицотакис на встрече с госсекретарём США Майком Помпео, прибывшим в Грецию 4 октября, заявил, что ждет реакции Вашингтона на незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра. По его словам, недавние действия Турции в блоке 7 исключительной экономической зоны Республики Кипр, куда Анкара направила буровое судно для разведки месторождений углеводородов, грубо нарушают суверенные права Кипра.
Государственный секретарь США Майк Помпео
Вчера, 06:04РИА Новости
Помпео обеспокоен риском обострения напряженности между Кипром и Турцией
"С обеспокоенностью следим за дальнейшей эскалацией напряженности вокруг разработки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра. Призываем воздерживаться от шагов, ведущих к дестабилизации и наращиванию кризисного потенциала в Восточном Средиземноморье, строго следовать принципам международного права, стремиться к разрешению спорных вопросов исключительно мирным путем", - говорится в комментарии МИД РФ.
Отмечается также, что Москва поддерживает скорейший перезапуск переговорного процесса и как постоянный член Совета Безопасности ООН будет оказывать этому все необходимое содействие.
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Средиземное мореМИД РФРоссияВ мире
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