Косачев назвал ситуацию с задержанием Юмашевой в Нью-Йорке безобразной

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал безобразной ситуацию с задержанием и допросом в США депутата Госдумы Инги Юмашевой.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.

"Безобразная (другого определения нет и быть не может) история с задержанием и допросом моей коллеги, депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка", - написал Косачев на своей странице в Facebook

Он отметил, что знает Юмашеву давно по активной совместной работе "на международном треке", добавив, что в качестве координатора думской группы по связям с палатой представителей конгресса США она сделала очень многое для сохранения диалога с американскими парламентариями, "да и на этот раз была в США с сугубо гуманитарной миссией в рамках замечательного и так нужного нашим народам проекта "Диалог Форт-Росс".

По мнению Косачева, американские спецслужбы "творят что хотят", невзирая на миссию, дипломатический статус, и правила приличия в межгосударственных отношениях.