Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T12:17Z
https://ria.ru/20191006/1559482317.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153238/04/1532380461_0:232:4500:2763_1036x0_80_0_0_811916e7e481fd8201b8bcdc85766e24.jpg
РИА Новости

Косачев назвал ситуацию с задержанием Юмашевой в Нью-Йорке безобразной

12:17 06.10.2019
590
© Фото : пресс-служба ГДДепутат Государственной Думы Инга Юмашева
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
© Фото : пресс-служба ГД
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал безобразной ситуацию с задержанием и допросом в США депутата Госдумы Инги Юмашевой.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
"Безобразная (другого определения нет и быть не может) история с задержанием и допросом моей коллеги, депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Он отметил, что знает Юмашеву давно по активной совместной работе "на международном треке", добавив, что в качестве координатора думской группы по связям с палатой представителей конгресса США она сделала очень многое для сохранения диалога с американскими парламентариями, "да и на этот раз была в США с сугубо гуманитарной миссией в рамках замечательного и так нужного нашим народам проекта "Диалог Форт-Росс".
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Вчера, 09:20РИА Новости
Володин назвал допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке циничной провокацией
По мнению Косачева, американские спецслужбы "творят что хотят", невзирая на миссию, дипломатический статус, и правила приличия в межгосударственных отношениях.
Он также подчеркнул, что пока авторство провокации - за спецслужбами. "Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом. Дополнительно отравляя и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений", - заключил сенатор.
590184
Обсудить 3
Инга ЮмашеваКонстантин КосачевРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Инга Юмашева
Клинцевич: задержание Юмашевой в Нью-Йорке - беспрецедентный случай
РИА
Новости
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Неверов призвал депутатов задуматься о визитах в США после допроса Юмашевой
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Лента
новостей
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал противоправными действия спецслужб США в отношении Юмашевой
Лак для ногтей
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
СМИ: в Москве мужчине отказались продать хлеб из-за десятикопеечных монет
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД призвали воздерживаться от дестабилизации ситуации в Средиземноморье
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путин назвал цель обвинений о вмешательстве России в американские выборы
Результаты эхографии
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Полиция
Знакомые рассказали о подозреваемом в расправе над студенткой в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
02:50Антонов прокомментировал отставку ряда высокопоставленных сотрудников в США
02:16Дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз
Лента новостейМолния