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РИА Новости

Слуцкий назвал противоправными действия спецслужб США в отношении Юмашевой

12:16 06.10.2019 (обновлено: 12:45 06.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия спецслужб США в отношении депутата ГД Инги Юмашевой абсолютно противоправными.
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
Вчера, 01:12РИА Новости
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Юмашеву по прибытии провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении Юмашевой.
"Задержание и допрос ФБР депутата Государственной думы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка - неслыханной наглости провокация. США, развязав дипломатическую войну еще в 2016 году, продолжают действовать низко и подло, против всех правил", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Юмашева входит в состав комитета Госдумы по международным делам и "как все депутаты имеет дипломатический паспорт".
"В силу этого я расцениваю часовое задержание Юмашевой сотрудниками ФБР как абсолютно противоправное. Посольство РФ в США уже направило ноту протеста. Ожидаем реакции и объяснения со стороны американских властей", - заключил глава думского комитета.
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Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеЛеонид СлуцкийИнга ЮмашеваГосдума РФРоссияСША
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