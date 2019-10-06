Слуцкий назвал противоправными действия спецслужб США в отношении Юмашевой

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия спецслужб США в отношении депутата ГД Инги Юмашевой абсолютно противоправными.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Юмашеву по прибытии провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении Юмашевой.
"Задержание и допрос ФБР депутата Государственной думы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка - неслыханной наглости провокация. США, развязав дипломатическую войну еще в 2016 году, продолжают действовать низко и подло, против всех правил", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Юмашева входит в состав комитета Госдумы по международным делам и "как все депутаты имеет дипломатический паспорт".
"В силу этого я расцениваю часовое задержание Юмашевой сотрудниками ФБР как абсолютно противоправное. Посольство РФ в США уже направило ноту протеста. Ожидаем реакции и объяснения со стороны американских властей", - заключил глава думского комитета.