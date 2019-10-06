Слуцкий назвал противоправными действия спецслужб США в отношении Юмашевой

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Юмашеву по прибытии провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении Юмашевой.