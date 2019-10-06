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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло до 13

12:15 06.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 6 окт - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в воскресенье утром в Кировском районе Самары автобус столкнулся с мачтой уличного освещения в Самаре, пострадали семь человек. Сообщалось, что всего в автобусе находились 30 человек, детей среди пострадавших нет.
"Тринадцать пострадавших, все госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
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