Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло до 13

САМАРА, 6 окт - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в воскресенье утром в Кировском районе Самары автобус столкнулся с мачтой уличного освещения в Самаре, пострадали семь человек. Сообщалось, что всего в автобусе находились 30 человек, детей среди пострадавших нет.
"Тринадцать пострадавших, все госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.