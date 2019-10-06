Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T13:31Z
https://ria.ru/20191006/1559482157.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155687/88/1556878816_0:325:2709:1849_1036x0_80_0_0_a809362902f8fb7e0ec18882f455484a.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Совести нет": протоиерей Смирнов раскритиковал женщин, делающих аборты

12:11 06.10.2019 (обновлено: 13:31 06.10.2019)
15619
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов во время передачи "Беседы с батюшкой" на телеканале "Союз" раскритиковал делающих аборты женщин.
Во время передачи к священнику обратилась одна из телезрительниц. Она рассказала, что ей пришлось сделать аборт из-за варикоза. По словам женщины, врачи сказали ей, что беременность при таком заболевании полностью противопоказана. Она поинтересовалась у батюшки, считается ли это грехом.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
25 января, 03:17РИА Новости
Милонов предложил приравнять аборты к убийствам
Протоиерей резко раскритиковал решение женщины, сравнив аборт с убийством человека с палочкой и одышкой.

"Есть такие "христиане": убивают собственных детей, а потом спрашивают — грех это или не грех. Они не только не христиане, у них и совести нет", — заявил Смирнов.

По мнению священнослужителя, большое количество абортов в России говорит о том, что нация вымирает.

"Когда придут к нам с юга мусульмане, с востока — азиаты и мы будем у них в подчинении, тогда узнаем, что такое варикоз", — заключил священник.

Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
22 сентября, 12:32РИА Новости
Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил ребенка ругаться матом
124130744155
Обсудить 335
Религия и мировоззрениеДмитрий СмирновРоссияОбщество
Популярные комментарии
Замшелый ретроград. Аборт по медицинским показаниям уже делать нельзя. Значит, лучше получить инвалидность, но ни в коем случае аборт не делать? И, кстати, очень показательно, что представитель церкви, проповедующей всепрощение, даже не попытался вникнуть в ситуацию, а фактически обвинил человека в убийстве.
6 октября, 12:16
Алексей Шипарёв
61111120
Вот восхищаешься - сам и рожай
6 октября, 13:02
TGTertius Gaudens
54300015
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
Актриса "Квартала 95" рассказала о намерении Зеленского вернуться в шоу
РИА
Новости
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Байден назвал Трампа совершенно непригодным президентом
Словарь
Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров в день рождения получил награду за развитие парламентаризма
В Таиланде погибла семья слонов
В Таиланде пять слонов погибли, пытаясь вытащить из водопада слоненка
Кадр из видео с места убийство девушки в подмосковном городе Домодедово
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Русские войска в годы Первой мировой войны
Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Украинские военные извинились, что "не сдохли" в Донбассе
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
02:50Антонов прокомментировал отставку ряда высокопоставленных сотрудников в США
02:16Дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз
Лента новостейМолния