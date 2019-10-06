"Совести нет": протоиерей Смирнов раскритиковал женщин, делающих аборты

Во время передачи к священнику обратилась одна из телезрительниц. Она рассказала, что ей пришлось сделать аборт из-за варикоза. По словам женщины, врачи сказали ей, что беременность при таком заболевании полностью противопоказана. Она поинтересовалась у батюшки, считается ли это грехом.