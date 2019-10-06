"Совести нет": протоиерей Смирнов раскритиковал женщин, делающих аборты

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов во время передачи "Беседы с батюшкой" на телеканале "Союз" раскритиковал делающих аборты женщин.
Во время передачи к священнику обратилась одна из телезрительниц. Она рассказала, что ей пришлось сделать аборт из-за варикоза. По словам женщины, врачи сказали ей, что беременность при таком заболевании полностью противопоказана. Она поинтересовалась у батюшки, считается ли это грехом.
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Протоиерей резко раскритиковал решение женщины, сравнив аборт с убийством человека с палочкой и одышкой.
"Есть такие "христиане": убивают собственных детей, а потом спрашивают — грех это или не грех. Они не только не христиане, у них и совести нет", — заявил Смирнов.
По мнению священнослужителя, большое количество абортов в России говорит о том, что нация вымирает.
"Когда придут к нам с юга мусульмане, с востока — азиаты и мы будем у них в подчинении, тогда узнаем, что такое варикоз", — заключил священник.