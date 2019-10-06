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РИА Новости

Туркмения отказала журналисту "Комсомольской правды" в визе на саммит СНГ

12:07 06.10.2019 (обновлено: 13:46 06.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Туркменистана в Ашхабаде
Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Журналисту "Комсомольской правды" Дмитрию Смирнову отказали в выдаче туркменской визы для работы на саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде, рассказал РИА Новости главный редактор издания Владимир Сунгоркин, отметив, что не понимает причин такого решения туркменской стороны.
Заседание Совета глав государств СНГ состоится в Ашхабаде 11 октября.
"Вообще-то Смирнов работает в "Комсомольской правде " и в кремлевском пуле уже много лет, точно больше пяти. К нему никогда не было ни у кого претензий, ни у одной страны. В данном случае он аккредитовывался на международное мероприятие, а не на поездку по достопримечательностям. <...> Это удивляет в поведении туркмен", — рассказал Сунгоркин агентству.
Он отметил, что публикаций, которые бы унижали, оскорбляли или в негативном свете представляли Туркмению, в КП не было.
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Сам журналист подтверждает ситуацию с визой. "Вчера вечером мне позвонили и сказали, что Туркмения мне отказала. Официально причин никаких. Возможно, не устраивает, как газета целиком пишет про Туркмению, хотя я не знаю, что такого особо обидного про них мы писали, чего не писали бы другие российские СМИ. Либо что-то у меня с соцсетями", — сообщил Смирнов в разговоре с РИА Новости.
По словам журналиста, эта история, как и ситуация с невыдачей виз участникам российской делегации на Генассамблею ООН в США, заставляет задуматься о проведении в таких странах важных международных мероприятий.
"В данном случае не знаю, отказали кому-то еще или нет. Но до этого прецеденты были часто", — добавил Смирнов.
РИА Новости не располагает официальным комментарием со стороны Туркмении по данной ситуации.
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