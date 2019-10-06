Туркмения отказала журналисту "Комсомольской правды" в визе на саммит СНГ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Журналисту "Комсомольской правды" Дмитрию Смирнову отказали в выдаче туркменской визы для работы на саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде, рассказал РИА Новости главный редактор издания Владимир Сунгоркин, отметив, что не понимает причин такого решения туркменской стороны.

Заседание Совета глав государств СНГ состоится в Ашхабаде 11 октября.

"Вообще-то Смирнов работает в "Комсомольской правде " и в кремлевском пуле уже много лет, точно больше пяти. К нему никогда не было ни у кого претензий, ни у одной страны. В данном случае он аккредитовывался на международное мероприятие, а не на поездку по достопримечательностям. <...> Это удивляет в поведении туркмен", — рассказал Сунгоркин агентству.

Он отметил, что публикаций, которые бы унижали, оскорбляли или в негативном свете представляли Туркмению, в КП не было.

Сам журналист подтверждает ситуацию с визой. "Вчера вечером мне позвонили и сказали, что Туркмения мне отказала. Официально причин никаких. Возможно, не устраивает, как газета целиком пишет про Туркмению, хотя я не знаю, что такого особо обидного про них мы писали, чего не писали бы другие российские СМИ. Либо что-то у меня с соцсетями", — сообщил Смирнов в разговоре с РИА Новости.

По словам журналиста, эта история, как и ситуация с невыдачей виз участникам российской делегации на Генассамблею ООН в США, заставляет задуматься о проведении в таких странах важных международных мероприятий.

"В данном случае не знаю, отказали кому-то еще или нет. Но до этого прецеденты были часто", — добавил Смирнов.