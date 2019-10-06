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РИА Новости

В Гонконге десятки тысяч человек выступили против запрета на ношение масок

11:53 06.10.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге
Сотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 6 окт- РИА Новости. Введенный в пятницу закон о запрете на ношение любых масок во время протестов и массовых собраний стал причиной для очередной эскалации ситуации в Гонконге, десятки тысяч недовольных жителей города в воскресенье вновь вышли на протесты, сообщает газета South China Morning Post.
Наибольшее скопление демонстрантов наблюдается в районах Адмиралтейство, Чимсачей и Козуэй-бей. Многие антиправительственные демонстранты по-прежнему покрывают свои лица, за что, согласно новому закону, им может грозить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Группа из 24 законодателей ранее обратилась в суд с требованием приостановить действие запрета, однако в воскресенье стало известно, суд их просьбу не удовлетворил.
Протестующие выстраивают баррикады и блокируют движение наземного транспорта, парализуя трафик, который уже в значительной степени нарушен из-за частично закрытого метрополитена. В субботу метро было полностью закрыто из-за многочисленных актов вандализма, на ремонт и восстановление оборудования станций потребуется время, поэтому в воскресенье в многомиллионном мегаполисе работает чуть больше половины станций, по некоторым линиям поезда двигаются с увеличенным интервалом.
Кадры нападений в Гонконге: протесты перестают быть мирными
5 октября, 14:38РИА Новости
Кадры нападений в Гонконге: протесты перестают быть мирнымиПродолжительные протесты в Гонконге перерастают из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. Люди в масках совершают нападения и поджоги.
Многочисленные магазины и торговые центры закрыты из соображений безопасности, открытыми на пути следования протестующих остаются преимущественно аптеки и небольшие магазины. Пожарные ранее сообщили, что в районе Чимсачей, возможно, применяли "коктейли Молотова", возле станции метро обнаружены разбитые бутылки и сгоревшие маски.
Протестующие несут баннеры с надписями "Гонконгцы, сопротивляйтесь!", выкрикивают призывы о немедленном роспуске полиции.
Сообщений о крупных столкновениях полиции и протестующих пока не поступало, по данным газеты, сотрудники полиции расчищают выстроенные баррикады и призвали протестующих немедленно разойтись, так как они участвуют в незаконном собрании.
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