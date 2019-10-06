Автобус с детьми попал в ДТП на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Автобус ПАЗ со школьниками на Камчатке столкнулся с внедорожником Ниссан Террано и вылетел в кювет, в аварии никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом управлении ГИБДД.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 297 километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. В автобусе с соревнований из краевого центра ехали 18 школьников и трое сопровождающих.

"Автобус ПАЗ направлялся в сторону села Мильково. На встречу ему ехал Ниссан Террано, водитель которого не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским транспортом. От удара автобус съехал в кювет. В результате аварии никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.