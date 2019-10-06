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РИА Новости

Автобус с детьми попал в ДТП на Камчатке

11:48 06.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Автобус ПАЗ со школьниками на Камчатке столкнулся с внедорожником Ниссан Террано и вылетел в кювет, в аварии никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом управлении ГИБДД.
Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников на субрегиональном семинаре по развитию потенциала в сфере безопасности дорожного движения для стран Северной и Центральной Азии в Баку
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Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 297 километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. В автобусе с соревнований из краевого центра ехали 18 школьников и трое сопровождающих.
"Автобус ПАЗ направлялся в сторону села Мильково. На встречу ему ехал Ниссан Террано, водитель которого не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским транспортом. От удара автобус съехал в кювет. В результате аварии никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. Водители обоих транспортных средств прошли медицинское освидетельствование, подтвердившее, что оба мужчины в момент совершения аварии были трезвы.
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ГИБДД МВД РФКамчаткаПроисшествия
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