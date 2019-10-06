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РИА Новости

В ФРГ опасаются более мощного миграционного кризиса, чем в 2015 году

11:33 06.10.2019
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© AP Photo / Armin Weigel/ DPAМигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи после пересечения австрийско-германской границы. 27 октября 2015
Мигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи после пересечения австрийско-германской границы. 27 октября 2015
© AP Photo / Armin Weigel/ DPA
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что опасается нового миграционного кризиса в Европе, более мощного, чем в 2015 году.
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"Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам в контроле на внешних границах ЕС. Мы слишком долго оставляли их одних", - заявил Зеехофер в интервью таблоиду Bild am Sonntag, добавив, что "если мы этого не сделаем, нас ждет наплыв беженцев, как в 2015 году, возможно, еще более мощный, чем четыре года назад".
По словам главы МВД, совместно с новым главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен необходимо "сделать все, чтобы это не повторилось". По этому вопросу у немецкого МВД "есть полная поддержка федерального канцлера (Ангелы Меркель)", подчеркнул он.
В 2015 году в Германию, по данным МВД ФРГ, прибыли около 850 тысяч беженцев и мигрантов, многие попали на территорию страны нелегально, без документов, удостоверяющих личность.
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Хорст ЗеехофербеженцыМВД ГерманииГерманияВ мире
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