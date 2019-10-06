В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Туристический автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье около 9.40 мск. По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением на повороте. Никто не погиб. В автобусе находилось 29 человек - 27 пассажиров и 2 водителя. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

"Пострадали 20 человек, детей нет, погибших нет. Семь человек доставлены в Гагинскую районную больницу, 6 человек - в Большеболдинскую районную больницу, 7 человек - в Починковскую районную больницу. Остальные пассажиры (9 человек) на автобусах Гагинского АТП будут доставлены в гостиницу с. Большое Болдино", - говорится в сообщении.