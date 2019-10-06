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РИА Новости
Культура

Музыканты из Westlife запретили своим детям ходить на концерты Рианны

11:36 06.10.2019 (обновлено: 11:58 06.10.2019)
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© AP Photo / Invision/Joel RyanАмериканская певица Рианна на премьере фильма "Валериан и город тысячи планет" в Лондоне
Американская певица Рианна на премьере фильма Валериан и город тысячи планет в Лондоне
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Музыканты из ирландской поп-группы Westlife запретили своим детям посещать концерты Рианны, так как считают их слишком откровенными, сообщает Mirror.
Когда-то Westlife работали с Мэрайей Кэри, чей сценический образ также не назовешь скромным.
Но теперь, когда у всех четверых артистов (Шейн Филан, Марк Фихили, Киан Иган и Ники Бирн) есть дети, их мнение изменилось.

"Сейчас я смотрю на поп-звезд по-другому, так как понимаю, что в будущем буду отцом молодой девушки. Думаю, я не позволю ей ходить на определенные концерты", — прокомментировал Марк Фихили.

© AFP 2019 / John MacDougall Поп-группа "Westlife"
Поп-группа Westlife
© AFP 2019 / John MacDougall
Поп-группа "Westlife"
Его коллега Ники Бирн поддержал его позицию.

"Рианна на концертах почти всегда выступает в очень коротких нарядах, что выглядит чересчур сексуально", — заявил он.

Все участники Westlife также сошлись во мнении, что в музыкальной индустрии женщинам труднее, чем мужчинам.

"Их определенно больше судят за внешность. Поэтому для женщин шоу-бизнес — это суровый мир", — сказал Шейн Филан.

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