Музыканты из Westlife запретили своим детям ходить на концерты Рианны

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Музыканты из ирландской поп-группы Westlife запретили своим детям посещать концерты Рианны, так как считают их слишком откровенными, сообщает Mirror.
Когда-то Westlife работали с Мэрайей Кэри, чей сценический образ также не назовешь скромным.
Но теперь, когда у всех четверых артистов (Шейн Филан, Марк Фихили, Киан Иган и Ники Бирн) есть дети, их мнение изменилось.
"Сейчас я смотрю на поп-звезд по-другому, так как понимаю, что в будущем буду отцом молодой девушки. Думаю, я не позволю ей ходить на определенные концерты", — прокомментировал Марк Фихили.
Поп-группа "Westlife"
Его коллега Ники Бирн поддержал его позицию.
"Рианна на концертах почти всегда выступает в очень коротких нарядах, что выглядит чересчур сексуально", — заявил он.
Все участники Westlife также сошлись во мнении, что в музыкальной индустрии женщинам труднее, чем мужчинам.
"Их определенно больше судят за внешность. Поэтому для женщин шоу-бизнес — это суровый мир", — сказал Шейн Филан.