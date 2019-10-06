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РИА Новости

Опрокинувшийся в Нижегородской области автобус вез туристов из Саратова

11:02 06.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота ГИБДД
Работа ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа ГИБДД. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Туристический автобус, опрокинувшийся в воскресенье в Нижегородской области, вез туристов из Саратова в Большое Болдино, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД,
ДТП произошло в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье около 9.40 мск.
"По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением на повороте, и автобус опрокинулся. Никто не погиб, 10 человек получили травмы - ушибы и переломы. Тяжелых нет", - рассказали в региональном управлении ГИБДД.
По словам собеседника агентства, автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино, где находится музей-заповедник Пушкина. В автобусе находилось 29 человек - 27 пассажиров и 2 водителя.
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