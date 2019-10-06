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РИА Новости

Эксперт: КНДР может возобновить ядерные испытания из-за противоречий с США

10:56 06.10.2019
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© AFP 2019 / Jung Yeon-JeТрансляция выпуска новостей с кадрами ядерных испытаний Северной Кореи на железнодорожном вокзале в Сеуле
Трансляция выпуска новостей с кадрами ядерных испытаний Северной Кореи на железнодорожном вокзале в Сеуле
© AFP 2019 / Jung Yeon-Je
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Противоречия и отсутствие прогресса в переговорном процессе с США могут побудить КНДР прервать мораторий на ядерные испытания, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.
Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, которые приводит агентство Рёнхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к переговорам".
Как заявил Арбатов РИА Новости, главное противоречие сейчас заключается в том, что Ким Чен Ын требует полного снятия санкций, а США заявляют о возможности лишь поэтапного снятия санкций в расчете на то, что КНДР будет поэтапно сворачивать свою ядерную программу.
"Главный риск – что Северная Корея прервет мораторий на ядерные испытания. В качестве дополнительного инструмента давления КНДР, помимо запусков баллистических ракет, которые она регулярно осуществляет, может провести новые ядерные испытания. Но это означает новое обострение кризиса, возможность новых санкций и усиления военного давления", - сказал Арбатов.
Кроме того, по его мнению, это может привести к новому расколу между Россией и США. "США могут предложить Совету Безопасности ООН резолюцию с осуждением Северной Кореи, а я не уверен, что в этой ситуации Россия и Китай ее поддержат. Так что это может стать еще одним яблоком раздора между Россией и США", - отметил он.
При этом эксперт не исключил продолжения диалога между КНДР и США уже в этом году после некоторого перерыва. "Может быть, придут к какому-то новому варианту поэтапного снятия санкций. Но то, что оно будет поэтапным, несомненно: Северная Корея не добьется полного снятия санкций как предварительного условия каких-то шагов в ее стороны – это может быть только обоюдный поэтапный процесс. Может быть, до конца года еще будет дополнительная встреча. На высшем уровне встреча вряд ли состоится, но на уровне министров иностранных дел – вполне возможно", - заключил он.
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Как отмечает агентство Рёнхап, основные переговоры должны были быть сосредоточены на том, чтобы добиться прогресса в реализации соглашения, достигнутого во время первого саммита США-КНДР в Сингапуре в июне 2018 года. Соглашение включает в себя комплекс обязательств по выстраиванию новых двусторонних отношений, построению прочного и стабильного мира и работу в направлении "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались уже трижды: первый саммит прошел в 2018 году в Сингапуре, затем второй в феврале 2019 года – в Ханое, в июне текущего года лидеры двух стран провели символическую встречу на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме. После неудачного саммита КНДР-США в Ханое диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнАлексей АрбатовКНДРСШАВ мире
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