Россия за сутки зафиксировала 26 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - девять, Алеппо - семь, Латакия - девять, Хама - один. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - 10, Латакия - два, Хама - четыре, Алеппо - один", - говорится в сообщении.