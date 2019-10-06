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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 26 нарушений перемирия в Сирии

10:47 06.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские военнослужащие и бойцы ополчения
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - девять, Алеппо - семь, Латакия - девять, Хама - один. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - 10, Латакия - два, Хама - четыре, Алеппо - один", - говорится в сообщении.
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Сирии
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В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Кнайсат провинции Латакия выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,7 тонны, в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,4 тонны.
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