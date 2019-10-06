Байден назвал Трампа совершенно непригодным президентом

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден, претендующий на президентский пост, назвал лидера страны Дональда Трампа "совершенно непригодным" для своей должности, заявив, что он злоупотребляет своими полномочиями для продвижения личных интересов, сообщается в авторской статье Байдена, опубликованной в газете Бывший вице-президент США Джо Байден, претендующий на президентский пост, назвал лидера страны Дональда Трампа "совершенно непригодным" для своей должности, заявив, что он злоупотребляет своими полномочиями для продвижения личных интересов, сообщается в авторской статье Байдена, опубликованной в газете Washington Post

"Всему есть предел. Каждый день – по-видимому, каждые несколько часов - появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно непригоден для того, чтобы быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных интересов", - написал Байден.

По словам Байдена, Трамп "не понимает огромной ответственности, которая требуется от всех тех, кто занимает должность президента Соединенных Штатов".

"Он видит только власть, и то, как она может принести пользу только одному человеку: Дональду Трампу", - заявляет он.

"Президент Трамп, похоже, не может говорить правду – ни о чем. Он клевещет на любого, в ком видит угрозу. Вот почему он так лихорадочно проталкивает откровенную ложь, изобличенные теории заговора и клевещет на меня и мою семью", - написал Байден.

"Трампу и всем тем, кто способствует его злоупотреблениям властью и всем особым интересам, финансирующим его нападения на меня: пожалуйста, знайте, я никуда не уйду. Ты не уничтожишь меня и не уничтожишь мою семью. В ноябре 2020 года я собираюсь побить тебя как барабан", - добавляет Байден.

Ранее американский президент заявил журналистам, что хотел бы расследования Украиной деятельности Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая".