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РИА Новости

Израиль намерен заключить договор о ненападении с арабскими странами

10:35 06.10.2019
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CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с инициативой подписания договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива.
"В последнее время я при поддержке США продвигаю политическую инициативу по подписанию договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений", - написал Кац в Twitter.
Глава израильского МИД также отметил, что уже обсудил проект договора со своими коллегами из арабских стран и представил проект документа спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблату.
Как сообщает телеканал Arutz 12, идея инициативы заключается в "использовании общего интереса в отношении Ирана для нормализации отношений в сфере борьбы с террором и экономики". Также отмечается, что из-за израильско-палестинского конфликта полномасштабные мирные соглашения на данный момент подписаны быть не могут.
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Ранее Кац и госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, выступая с трибуны ООН, обрушились с критикой на Иран, обвинив его в терроризме и призвав мировое сообщество сплотиться в оказании давления на Тегеран. Иран неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес.
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Исраэль КацПерсидский заливИзраильВ мире
Популярные комментарии
На основании заявлений большинства лидеров Арабских стран Персидского залива, нет сомнений в том, что они сами заинтересованы в сотрудничестве с Израилем.
6 октября, 11:52
Coroner Lemur
1010001
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