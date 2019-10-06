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РИА Новости

Парламентские выборы начались в Португалии

10:13 06.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадь Россиу в Лиссабоне
Площадь Россиу в Лиссабоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье в Португалии.
Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (10.00 мск) и закроются в 19.00 (21.00 мск). По итогам голосования будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики.
Выборы проходят в 22 избирательных округах (18 в континентальной Португалии, один на Азорских островах, один на Мадейре, два за границей – в Европе и остальных странах).
В голосовании могут принять участие 10,8 миллиона избирателей (9,3 миллиона в континентальной части и на островах, 1,5 миллиона - за границей). Это на 1,1 миллиона больше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2015 года – за счет введения автоматической регистрации избирателей за границей.
В списках – 21 политическая партия, однако реальные шансы пройти в парламент есть у шести: Социалистической партии во главе с нынешним премьером Антониу Коштой, право-центристской Социал-демократической партии (PSD), Левого блока, правой коалиции Социально-демократический центр — Народная партия (CDS-PP), Коалиции демократического единства (CDU, включает коммунистов и экологов) и движения в защиту окружающей среды (PAN, Люди-животные-природа).
Голосование на избирательном участке в Лиссабоне
Вчера, 04:00РИА Новости
Процедура выборов в парламент Португалии
Если верить опросам, победу одержат социалисты, однако им может не хватить совсем немного до абсолютного большинства. По прогнозам, за правящую партию проголосуют 37-38% избирателей. Это означает, что для формирования правительства необходимо будет вести переговоры с другими политическими силами, в первую очередь с Левым блоком и коммунистами.
Парламент Португалии избирается на четыре года.
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