Парламентские выборы начались в Португалии

МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье в Португалии.

Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (10.00 мск) и закроются в 19.00 (21.00 мск). По итогам голосования будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики.

Выборы проходят в 22 избирательных округах (18 в континентальной Португалии, один на Азорских островах, один на Мадейре, два за границей – в Европе и остальных странах).

В голосовании могут принять участие 10,8 миллиона избирателей (9,3 миллиона в континентальной части и на островах, 1,5 миллиона - за границей). Это на 1,1 миллиона больше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2015 года – за счет введения автоматической регистрации избирателей за границей.

В списках – 21 политическая партия, однако реальные шансы пройти в парламент есть у шести: Социалистической партии во главе с нынешним премьером Антониу Коштой, право-центристской Социал-демократической партии (PSD), Левого блока, правой коалиции Социально-демократический центр — Народная партия (CDS-PP), Коалиции демократического единства (CDU, включает коммунистов и экологов) и движения в защиту окружающей среды (PAN, Люди-животные-природа).

Если верить опросам, победу одержат социалисты, однако им может не хватить совсем немного до абсолютного большинства. По прогнозам, за правящую партию проголосуют 37-38% избирателей. Это означает, что для формирования правительства необходимо будет вести переговоры с другими политическими силами, в первую очередь с Левым блоком и коммунистами.