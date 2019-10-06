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РИА Новости

В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки

09:53 06.10.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 28 нарушении со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, танков, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке повреждено три дома, в селе Коминтерново на юге республики два дома сгорели.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 149 единиц", - добавил представитель ведомства.
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