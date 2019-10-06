Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T11:09Z
https://ria.ru/20191006/1559479986.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153229/38/1532293825_0:236:4495:2764_1036x0_80_0_0_682ca525ced6ab8b1d6494dd9371075b.jpg
РИА Новости

Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв

09:37 06.10.2019 (обновлено: 11:09 06.10.2019)
177351
© Depositphotos / AndrejadСловарь
Словарь
© Depositphotos / Andrejad
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Турецкое издание Medya Gunlugu составило рейтинг самых труднопроизносимых слов русского языка.
"Тот, кто полагает, что "освоил" этот язык, который принадлежит к совершенно другой языковой семье и отличается совершенно иной артикуляцией, может попробовать себя в произнесении длинных слов", — говорится в статье.
Так, в список вошли длинные слова, содержащие от 19 до 32 букв: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.
Как отмечает издание, последнее слово туристам приходится использовать гораздо чаще других, когда они приезжают в Россию.
Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru >>
Регионы России. Крым
15 марта, 16:34Празднование пятилетия воссоединения Крыма с Россией
Болгарский журналист рассказал, что его удивило в Крыму
25169136302542
Обсудить 19
ТурцияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Всё правильно, а то они привыкли — балалайка, матрёшка, да Наташа, а у нас ещё есть — гиппопотомомонстросесквиппедалиофобия, ну и обычное — здравствуйте, для многих иностранцев даётся сложно, потому что там четыре согласных подряд, а нам по барабану.
6 октября, 10:00
Себекхотеп III
57121001
Значит ли это, что слова из трёх букв их уже не удивляют?
6 октября, 11:37
Руслан Корж
16540000
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
РИА
Новости
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
Лента
новостей
На уроке. Средняя школа № 402
Хорошие учителя создают хороших учеников. Что вы знаете о школе?
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, заявил экс-депутат Рады
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж
В Таиланде погибла семья слонов
В Таиланде пять слонов погибли, пытаясь вытащить из водопада слоненка
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Кадр из видео с места убийство девушки в подмосковном городе Домодедово
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
СМИ: в Москве мужчине отказались продать хлеб из-за десятикопеечных монет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии
06:09СМИ: связанные с Трампом бизнесмены хотели сменить руководство "Нафтогаза"
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44Женщина погибла в результате нападения медведя в Забайкалье
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
Лента новостейМолния