СМИ: на фестивале "Октоберфест" под Лос-Анджелесом взорвался трансформатор

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате взрыва трансформатора в американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест", передает телеканал NBC.
Пожарное управление города сообщило, что, когда прибывший на вызов пожарный расчет спустился в подземное помещение, где располагался загоревшийся трансформатор, прогремел взрыв. Два пожарных и два гражданских получили легкие ранения.
Были эвакуированы посетители фестиваля.
Телеканал KTLA отмечает со ссылкой на очевидцев, что была серия взрывов. Так, один из свидетелей заявил каналу, что прогремели "три больших взрыва" в быстрой последовательности.