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РИА Новости

СМИ: на фестивале "Октоберфест" под Лос-Анджелесом взорвался трансформатор

09:36 06.10.2019
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате взрыва трансформатора в американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест", передает телеканал NBC.
Пожарное управление города сообщило, что, когда прибывший на вызов пожарный расчет спустился в подземное помещение, где располагался загоревшийся трансформатор, прогремел взрыв. Два пожарных и два гражданских получили легкие ранения.
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Были эвакуированы посетители фестиваля.
Телеканал KTLA отмечает со ссылкой на очевидцев, что была серия взрывов. Так, один из свидетелей заявил каналу, что прогремели "три больших взрыва" в быстрой последовательности.
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