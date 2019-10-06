Покрас Лампас восстановил испорченную работу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) восстановил свою испорченную работу на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь фестиваля "Стенограффия" Екатерина Кизюн.

Покрас Лампас в рамках фестиваля "Стенограффия" 8 июля завершил создание "Супрематического креста" размером более 6,6 тысячи квадратных метров на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, но 19 июля там начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа для восстановления граффити, но днем ранее верующие активисты вышли с протестом. В итоге художник изменил эскиз работы, отказавшись от изображения креста.