Володин назвал допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке циничной провокацией

"Действия Соединенных Штатов Америки — это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств. Депутат Госдумы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию".