Володин назвал допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке циничной провокацией

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал допрос депутата Инги Юмашевой американскими спецслужбами в аэропорту Нью-Йорка.
"Действия Соединенных Штатов Америки — это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств. Депутат Госдумы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию".
По словам Володина, в Соединенных Штатах есть силы, которые хотят обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт-Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка и забрали ее документы. Затем представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.
Посольство России направило ноту протеста в Госдепартамент с требованием разъяснить причины инцидента.
Сама Юмашева пока не прокомментировала ситуацию.
В четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты вновь не смогли получить американские визы: на этот раз сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс".