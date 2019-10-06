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РИА Новости

Володин назвал допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке циничной провокацией

09:20 06.10.2019 (обновлено: 12:36 06.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал допрос депутата Инги Юмашевой американскими спецслужбами в аэропорту Нью-Йорка.

"Действия Соединенных Штатов Америки — это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств. Депутат Госдумы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию".

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
Вячеслав Володин
По словам Володина, в Соединенных Штатах есть силы, которые хотят обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт-Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка и забрали ее документы. Затем представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.
Посольство России направило ноту протеста в Госдепартамент с требованием разъяснить причины инцидента.
Сама Юмашева пока не прокомментировала ситуацию.
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Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
У них там гнездо )). У многих там недвижимость и детишки пристроены. А тут за госсчет есть возможность прошвырнуться. Тоже копеечка сберегается )
6 октября, 10:07
Сельский реднек
44801016
Народ не надо сразу кипеш поднимать...а может у неё где-то миллиарды храняться вот наверно и вопросы о них...Потому что все депутаты госдумы миллиардеры и это все знают !!! Тут с них нет спроса
6 октября, 10:30
я МмММ
28500012
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