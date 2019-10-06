Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T09:16Z
https://ria.ru/20191006/1559479618.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148250/32/1482503247_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_16bcba2fc9cf777510f5749e49464e39.jpg
РИА Новости

Армия Хафтара нанесла авиаудары по складам с боеприпасами в ливийском Сирте

09:16 06.10.2019
2318
© AP Photo / Mohammed El-SheikhyКомандующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
БЕНГАЗИ (Ливия), 6 окт - РИА Новости. ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесли авиаудары по складам с боеприпасами в городе Сирт, который контролируется сил Правительства национального согласия (ПНС), говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.
"Авиация верховного командования ливийских арабских вооруженных сил (ЛНА – ред.) нанесла последовательные авиаудары, посредством которых были поражены четыре военные цели в Сирте, представленные складами, которые террористические формирования использовали для хранения оружия и боеприпасов", - сообщил аль-Мисмари.
Вооруженные формирования правительства национального согласия Ливии в начале декабря 2016 года объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков террористической группировки ИГ*. Сирт находится на побережье Средиземного моря. Родной город бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи был захвачен террористами в 2014 году.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
26 сентября, 04:13РИА Новости
Премьер Ливии Саррадж заявил, что отвергает переговоры с Хафтаром
* Запрещенная в РФ террористическая группировка
1810010
Обсудить 0
Халифа ХафтарЛивияВ мире
Рекомендуем
Актриса Нина Ургант
Нина Ургант получит первый почетный знак "Александринская роза"
РИА
Новости
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин
Биография Евгения Бушмина
Балет Баядерка в постановке Мариинского театра
Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
Учитель географии
Всемирный день учителя
Лента
новостей
Церемония награждения учителя начальных классов школы № 127 города Перми Наталии Шагулиной
Пермской учительнице, защитившей учеников при нападении, вручили медаль
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
Биография Владимира Путина
Гастрономический фестиваль Золотая осень
Названы лучшие гастрономические фестивали октября
Турецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия
SDF предостерегли Турции от операции в Сирии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ростовской области поймали мужчину, сбежавшего из колонии-поселения
Словарь
Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Здание Капитолия в Вашингтоне
Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мировой политике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии
06:09СМИ: связанные с Трампом бизнесмены хотели сменить руководство "Нафтогаза"
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44Женщина погибла в результате нападения медведя в Забайкалье
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
Лента новостейМолния