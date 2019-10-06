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РИА Новости

Делегация Минсельхоза КНДР 8 октября посетит Москву

09:09 06.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Представители министерства сельского хозяйства и сельскохозяйственных кооперативов КНДР посетят Москву 8 октября, ознакомятся с лучшими российскими предприятиями, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев.
"Мы ждем 8 октября, к нам приезжает огромная делегация из министерства сельского хозяйства и представителей сельскохозяйственных кооперативов. Приедут к нам, в Россию, посмотрят лучшие хозяйства, народные предприятия", - сказал собеседник агентства.
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