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РИА Новости

В Греции подтвердили бессрочный характер соглашения об американских базах

09:01 06.10.2019
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© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны ГрецииВонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018
Вонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018
© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны Греции
АФИНЫ, 6 окт - РИА Новости. Соглашение об оборонном сотрудничестве Греции и США является бессрочным и предусматривает, помимо расширения американской базы Суда на Крите, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, заявил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос в интервью газете Real.
В субботу в Афинах министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и госсекретарь США Майк Помпео подписали новое соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве. Действовавшее до этого соглашение необходимо было продлевать каждый год.
Панайотопулос заявил, что новое соглашение направлено на стратегическое укрепление отношений и сотрудничества двух стран.
Основным элементом сотрудничества и укрепления военных связей он назвал продление использования базы Суда.
"В этом новом духе у нас планы сотрудничества с американцами с предоставлением возможностей и инфраструктуры в Стефановикио, в Ларисе и в Александруполисе. Речь идет об "общности интересов" со взаимной пользой для двух сторон", - сказал министр.
"Планы не ограничиваются по времени, но имеют стратегическую перспективу", - добавил он.
Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), известное как "Соглашение о базах", было подписано в 1990 году. По нему в Греции официально действовала лишь одна американская база - Суда-бей на острове Крит. Парламент Греции ежегодно утверждал продление соглашения на один год.
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Новое соглашение фактически узаконивает размещение в Греции трех новых американских баз. Сейчас на авиабазе 110-го авиакрыла в Ларисе уже размещены американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. В Александруполисе планируется новая американская вертолетная база. В Стефановикио в Волосе планируется размещать ударные вертолеты.
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Майк ПомпеоНикос ДендиасГрецияСШАБезопасностьВ мире
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