В Греции подтвердили бессрочный характер соглашения об американских базах

Вонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018

© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны Греции Вонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018

АФИНЫ, 6 окт - РИА Новости. Соглашение об оборонном сотрудничестве Греции и США является бессрочным и предусматривает, помимо расширения американской базы Суда на Крите, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, заявил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос в интервью газете Соглашение об оборонном сотрудничестве Греции и США является бессрочным и предусматривает, помимо расширения американской базы Суда на Крите, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, заявил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос в интервью газете Real

В субботу в Афинах министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и госсекретарь США Майк Помпео подписали новое соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве. Действовавшее до этого соглашение необходимо было продлевать каждый год.

Панайотопулос заявил, что новое соглашение направлено на стратегическое укрепление отношений и сотрудничества двух стран.

Основным элементом сотрудничества и укрепления военных связей он назвал продление использования базы Суда.

"В этом новом духе у нас планы сотрудничества с американцами с предоставлением возможностей и инфраструктуры в Стефановикио, в Ларисе и в Александруполисе. Речь идет об "общности интересов" со взаимной пользой для двух сторон", - сказал министр.

"Планы не ограничиваются по времени, но имеют стратегическую перспективу", - добавил он.

Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), известное как "Соглашение о базах", было подписано в 1990 году. По нему в Греции официально действовала лишь одна американская база - Суда-бей на острове Крит. Парламент Греции ежегодно утверждал продление соглашения на один год.