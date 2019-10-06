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РИА Новости

Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

08:48 06.10.2019 (обновлено: 14:08 06.10.2019)
481072
© Fotolia / vantherra Конец света
Конец света
© Fotolia / vantherra
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ученые рассказали, где можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией. Об этом сообщает портал Science Alert.
По мнению профессора Университета Отаго Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества.
Уилсон отметил, что в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы окажется в нужном месте, он может значительно увеличить шансы на выживание.
В качестве примера профессор привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. По мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.
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Новая ЗеландияИсландияАвстралияРИА Наука
Популярные комментарии
Сомнительные какие то ученые. С точки зрения распостранения пандемии - Австралия, НЗеландия и Исландия - не острова, ибо имеют плотное авиационное сообщение. Пандемия проникнет туда в разы быстрее чем в какой нить Саратов или Мурманск. Лишь по настоящему изолированные острова боле-менее безопасны в этом плане - типа слабонаселенных атолов в Тихом океане. Север Сибири же - возможно вообще еще более безопастное даже по отношению к островам, ибо людей там нет, дорог там нет, а пандемии в разы хуже распостраняются в холодном климате
6 октября, 09:07
ДБДенис Благодарёв
382941114
Муть полная с рекламным подтекстом, Сибирь однозначно само безопасное место.при любом катаклизме.
6 октября, 09:33
ИСИван Семёнов
373820014
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