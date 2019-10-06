Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ученые рассказали, где можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией. Об этом сообщает портал Ученые рассказали, где можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией. Об этом сообщает портал Science Alert

По мнению профессора Университета Отаго Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества.

Уилсон отметил, что в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы окажется в нужном месте, он может значительно увеличить шансы на выживание.

В качестве примера профессор привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.