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РИА Новости

В самопровозглашенном Косово открылись участки на парламентских выборах

08:08 06.10.2019
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© 2019 Associated Press Visar Kryeziu Парламентские выборы в Косово
Парламентские выборы в Косово
© 2019 Associated Press Visar Kryeziu
БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. В самопровозглашенной республике Косово в воскресенье открылись участки на парламентских выборах, правом голоса обладают свыше 1,9 миллиона человек, сообщила косовская Центральная избирательная комиссия.
Внеочередные, четвертые по счету, выборы в парламент самопровозглашенной республики начались в 7.00 (8.00 мск) и завершатся в 19.00 (20.00 мск). Голосование проходит на 2 тысячах 547 избирательных участках.
ЦИК зарегистрировала 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом. На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат от бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства.
"Первые данные о ходе голосовании сообщим на брифинге в 8.00 (9.00 мск)", - заявил избирком на своей официальной странице.
Предвыборная кампания началась 25 сентября и продлилась всего десяток дней. За волеизъявлением будут следить 34,5 тысячи аккредитованных местных и иностранных наблюдателей.
В списках избирателей свыше 100 тысяч косовских сербов. Для них по квоте выделено 10 мест в парламенте самопровозглашенной республики. Крупнейшее движение косовских сербов - "Сербский список" - открыто поддерживается официальным Белградом.
Флаг Косово
27 сентября, 21:31РИА Новости
Премьер Албании призвал Сербию и ООН признать независимость Косово
Директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны Зияд Бечирович заявлял РИА Новости, что выборы станут самыми непредсказуемыми и важными с момента одностороннего провозглашения независимости в 2008 году и дадут шанс сменить правящую коалицию бывших боевиков Освободительной армии Косово (ОАК). Другие аналитики поддержали это мнение. Наблюдатели также предупреждали о возможных махинациях на внеочередных парламентских выборах со стороны нынешнего руководство края - выходцев из ОАК.
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