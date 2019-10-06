В самопровозглашенном Косово открылись участки на парламентских выборах

БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. В самопровозглашенной республике Косово в воскресенье открылись участки на парламентских выборах, правом голоса обладают свыше 1,9 миллиона человек, сообщила косовская Центральная избирательная комиссия.

Внеочередные, четвертые по счету, выборы в парламент самопровозглашенной республики начались в 7.00 (8.00 мск) и завершатся в 19.00 (20.00 мск). Голосование проходит на 2 тысячах 547 избирательных участках.

ЦИК зарегистрировала 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом. На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат от бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства.

"Первые данные о ходе голосовании сообщим на брифинге в 8.00 (9.00 мск)", - заявил избирком на своей официальной странице.

Предвыборная кампания началась 25 сентября и продлилась всего десяток дней. За волеизъявлением будут следить 34,5 тысячи аккредитованных местных и иностранных наблюдателей.

В списках избирателей свыше 100 тысяч косовских сербов. Для них по квоте выделено 10 мест в парламенте самопровозглашенной республики. Крупнейшее движение косовских сербов - "Сербский список" - открыто поддерживается официальным Белградом.