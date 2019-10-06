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РИА Новости

Астроном рассказал, как лучше наблюдать за метеорным потоком Дракониды

08:07 06.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо
Звездное небо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Звездное небо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Метеорный поток Дракониды, максимум активности которого ожидается в ночь на 9 октября, может показать неожиданный всплеск активности из-за своей нестабильности, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
Название метеорного потока происходит от созвездия Дракона, где находится радиант — точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Дракониды состоят, по сути, из роя мельчайших частичек, отколовшихся от кометы 21Р/Джакобини — Циннера, и продолжающих движение по орбите. Именно эти частицы, попадая в атмосферу Земли, вспыхивают, а потом сгорают. Открытая в 1900 году комета имеет период обращения вокруг Солнца около 6,5 лет. Диаметр ее ядра– два километра.
"Как считают исследователи, нестабильная активность потока свидетельствует о сравнительной молодости Драконид. Мы еще довольно плохо знаем распределение вещества в кометном рое, что порождает данный поток. Поэтому так трудно спрогнозировать величину активности потока на тот или иной год", - сказал Якушечкин.
Особенностью Драконид является большая доля тусклых метеоров (в пределах 4-5 звездных величин), рассказал ученый. Так, например, в 2018 году наблюдатели зафиксировали вспышку активности примерно в час ночи 9 октября.
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"Так что данный поток может преподнести неожиданность (неожиданный всплеск активности) в любой год наблюдения, в том числе и в текущем, 2019 году", - считает астроном.
Максимум метеорного потока будет в ночь на 9 октября, при этом на широте Москвы условия для наблюдения будут лучше, чем в Крыму, рассказал Якушечкин. Это связано с тем, что яркая Луна (полнолуние произойдет в ночь на 14 октября) в ночь максимума зайдет за горизонт на час раньше (в 0.30 мск 9 октября), а радиант метеорного потока - голова Дракона - будет гораздо выше над горизонтом, чем в Крыму (около 30 градусов).
Для наблюдения лучше ложиться лучше ногами на север, крайне важно выбрать место с минимальной городской засветкой, лучше уехать за город, чтобы свет населенного пункта не мешал наблюдать метеоры, напомнил астроном. Так как частички кометы этого потока движутся в том же направлении, что и Земля, "догоняя" планету, относительная скорость их при вторжении в атмосферу невелика (около 20 километров в секунду), что определяет желтовато-красный цвет "падающих звезд". Найти созвездие Дракона на небе несложно – голова Дракона, где находится радиант потока расположена недалеко от одной из самых ярких звезд - Веги в созвездии Лиры, отметил Якушечкин.
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