Астроном рассказал, как лучше наблюдать за метеорным потоком Дракониды

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Метеорный поток Дракониды, максимум активности которого ожидается в ночь на 9 октября, может показать неожиданный всплеск активности из-за своей нестабильности, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

Название метеорного потока происходит от созвездия Дракона, где находится радиант — точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Дракониды состоят, по сути, из роя мельчайших частичек, отколовшихся от кометы 21Р/Джакобини — Циннера, и продолжающих движение по орбите. Именно эти частицы, попадая в атмосферу Земли, вспыхивают, а потом сгорают. Открытая в 1900 году комета имеет период обращения вокруг Солнца около 6,5 лет. Диаметр ее ядра– два километра.

"Как считают исследователи, нестабильная активность потока свидетельствует о сравнительной молодости Драконид. Мы еще довольно плохо знаем распределение вещества в кометном рое, что порождает данный поток. Поэтому так трудно спрогнозировать величину активности потока на тот или иной год", - сказал Якушечкин.

Особенностью Драконид является большая доля тусклых метеоров (в пределах 4-5 звездных величин), рассказал ученый. Так, например, в 2018 году наблюдатели зафиксировали вспышку активности примерно в час ночи 9 октября.

"Так что данный поток может преподнести неожиданность (неожиданный всплеск активности) в любой год наблюдения, в том числе и в текущем, 2019 году", - считает астроном.

Максимум метеорного потока будет в ночь на 9 октября, при этом на широте Москвы условия для наблюдения будут лучше, чем в Крыму, рассказал Якушечкин. Это связано с тем, что яркая Луна (полнолуние произойдет в ночь на 14 октября) в ночь максимума зайдет за горизонт на час раньше (в 0.30 мск 9 октября), а радиант метеорного потока - голова Дракона - будет гораздо выше над горизонтом, чем в Крыму (около 30 градусов).