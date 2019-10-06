Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Якутии отказались от госпитализации

ЯКУТСК, 6 окт – РИА Новости. Двое из шести пострадавших в ДТП с микроавтобусом на автодороге "Лена" отказались от госпитализации, четверо отпущены домой на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В субботу около 20.40 по якутскому времени микроавтобус Toyota Hiace, следуя из Благовещенска в Якутск, опрокинулся на автодороге "Лена". По данным управления ГИБДД, различные травмы получили шесть человек, в их числе трое граждан КНР. На момент ДТП шел снег, и на проезжей части образовался снежный накат. Проведенное освидетельствование показало, что водитель трезв.
"Шесть человек были доставлены в больницу села Майя, где им провели диагностические мероприятия. После осмотра четыре человека в удовлетворительном состоянии отпущены домой на амбулаторное лечение, один из них отказался от госпитализации, один госпитализирован со средней тяжестью в Мегино-Кангаласскую ЦРБ. Но сегодня утром пациентка подписала отказ от госпитализации и уехала в город Якутск", - рассказали в пресс-службе.