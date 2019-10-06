Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T07:33Z
https://ria.ru/20191006/1559478615.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155907/19/1559071912_9:361:3009:2048_1036x0_80_0_0_1624d19c7822b658e0109a1ded1ba710.jpg
РИА Новости

Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Якутии отказались от госпитализации

07:33 06.10.2019
1509
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 окт – РИА Новости. Двое из шести пострадавших в ДТП с микроавтобусом на автодороге "Лена" отказались от госпитализации, четверо отпущены домой на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В субботу около 20.40 по якутскому времени микроавтобус Toyota Hiace, следуя из Благовещенска в Якутск, опрокинулся на автодороге "Лена". По данным управления ГИБДД, различные травмы получили шесть человек, в их числе трое граждан КНР. На момент ДТП шел снег, и на проезжей части образовался снежный накат. Проведенное освидетельствование показало, что водитель трезв.
"Шесть человек были доставлены в больницу села Майя, где им провели диагностические мероприятия. После осмотра четыре человека в удовлетворительном состоянии отпущены домой на амбулаторное лечение, один из них отказался от госпитализации, один госпитализирован со средней тяжестью в Мегино-Кангаласскую ЦРБ. Но сегодня утром пациентка подписала отказ от госпитализации и уехала в город Якутск", - рассказали в пресс-службе.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000100
Обсудить 0
ЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
РИА
Новости
Лак для ногтей
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Лента
новостей
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
СМИ: в Москве мужчине отказались продать хлеб из-за десятикопеечных монет
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
Результаты эхографии
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Полиция
Знакомые рассказали о подозреваемом в расправе над студенткой в Подмосковье
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Якутии шесть человек, среди которых граждане Китая, пострадали в ДТП
Измерение артериального давления
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
В Таиланде погибла семья слонов
В Таиланде пять слонов погибли, пытаясь вытащить из водопада слоненка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии
06:09СМИ: связанные с Трампом бизнесмены хотели сменить руководство "Нафтогаза"
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44Женщина погибла в результате нападения медведя в Забайкалье
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
Лента новостейМолния