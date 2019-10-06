Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Якутии отказались от госпитализации

"Шесть человек были доставлены в больницу села Майя, где им провели диагностические мероприятия. После осмотра четыре человека в удовлетворительном состоянии отпущены домой на амбулаторное лечение, один из них отказался от госпитализации, один госпитализирован со средней тяжестью в Мегино-Кангаласскую ЦРБ. Но сегодня утром пациентка подписала отказ от госпитализации и уехала в город Якутск", - рассказали в пресс-службе.