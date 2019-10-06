Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом

"Можно значительно снизить вероятность заболевания гриппом, предприняв следующие меры: сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона, сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте, пользуйтесь маской в местах скопления людей, избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют", — говорится в сообщении.