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РИА Новости
Война в Сирии

SDF предостерегли Турции от операции в Сирии

06:40 06.10.2019 (обновлено: 11:14 06.10.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия
Турецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Турецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии. Соответствующее заявление Бали сделал в своем Twitter.
"SDF привержена рамкам механизма безопасности и предпринимает необходимые шаги для сохранения стабильности в регионе. Однако мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ", - написал представитель формирования.
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В субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято "сегодня или завтра". Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
По словам Эрдогана, США, которые оказывают военную поддержку силам самообороны сирийских курдов, должны ответить на вопрос, признают ли они их террористической организаций.
В то же время представитель пресс-службы Пентагона Шон Робертсон заявил РИА Новости, что любая нескоординированная операция Турции в Сирии вызвала бы у США сильные обеспокоенности.
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Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.
Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.
Официально курдские формирования не находятся в состоянии войны с сирийской армией и проводят боевые операции против террористов. Дамаск считает действия SDF неправомерными, а бойцов формирования - сепаратистами.
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Война в СирииСирийские демократические силыТурцияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
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