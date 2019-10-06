В Якутии шесть человек, среди которых граждане Китая, пострадали в ДТП

"Установлено, что водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace, следуя из Благовещенска в Якутск, не справился с управлением автомобиля, и в результате неверной оценки дорожных условий допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров, шесть из них получили травмы, в том числе трое граждан КНР. Детей среди пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.