В Якутии шесть человек, среди которых граждане Китая, пострадали в ДТП

ЯКУТСК, 6 окт – РИА Новости. Микроавтобус опрокинулся на автодороге "Лена" в Якутии, в результате ДТП различные травмы получили шесть человек, в их числе трое граждан КНР, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.
Информация об автоаварии поступила в ГИБДД в субботу около 20.40 по местному времени.
"Установлено, что водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace, следуя из Благовещенска в Якутск, не справился с управлением автомобиля, и в результате неверной оценки дорожных условий допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров, шесть из них получили травмы, в том числе трое граждан КНР. Детей среди пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.
Пассажиров микроавтобуса попутным транспортом доставили в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу в селе Майя.
Отмечается, что на момент ДТП шел снег, и на проезжей части образовался снежный накат. Проведенное освидетельствование показало, что водитель был трезв.
"Утром микроавтобус прибыл в Алдан, где водитель, с его слов, отдыхал до 15 часов. Мужчина на регулярной основе занимается перевозкой пассажиров, необходимые документы на осуществление такой деятельности имеются, в машине установлен тахограф", - добавили в ведомстве.