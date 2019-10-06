Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T06:08Z
https://ria.ru/20191006/1559478408.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155931/21/1559312157_0:198:1181:862_1036x0_80_0_0_9d2d11fee955aa8e21fa09da08a49930.jpg
РИА Новости

Метро Гонконга частично возобновило работу после закрытия из-за протестов

06:08 06.10.2019
789
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
© Sputnik
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Метрополитен Гонконга, где уже более 4 месяцев продолжаются массовые акции протеста, в воскресенье частично возобновил работу после того, как накануне был закрыт, сообщается на сайте правительства специального района.
Ряд линий и станций полностью закрыты, по другим движение осуществляется с увеличенным интервалом.
Работа метро была приостановлена ещё в пятницу на фоне крупных протестов в специальном административном районе. Это решение было принято из соображений безопасности, учитывая ущерб, нанесенный большому количеству станций и поездов. В субботу же власти решили оставить метрополитен полностью закрытым, за исключением аэроэкспрессов.
В Гонконге в пятницу начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США). Протесты продолжились и в субботу.
Участники протестов в Гонконге
5 октября, 11:45РИА Новости
Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
310001
Протесты в ГонконгеГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
МИД призвал россиян избегать мест скопления людей в Гонконге из-за митинга
РИА
Новости
Полиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг. 1 октября 2019
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Участники протестов в Гонконге
Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Актриса Наталья Бочкарева
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
Лента
новостей
Сотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге
В Гонконге десятки тысяч человек выступили против запрета на ношение масок
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
Участник протестов в Гонконге наводит в сторону полиции лазерную указку
Гонконгский метрополитен приостановил работу из-за протестов
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
Участники протестов в Гонконге
В Гонконге начались многотысячные протесты после запрета на ношение масок
Такси
На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку
Здание Капитолия в Вашингтоне
Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мировой политике
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обеспокоен риском обострения напряженности между Кипром и Турцией
Турецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия
SDF предостерегли Турции от операции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии
06:09СМИ: связанные с Трампом бизнесмены хотели сменить руководство "Нафтогаза"
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44Женщина погибла в результате нападения медведя в Забайкалье
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
Лента новостейМолния