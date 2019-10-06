Помпео обеспокоен риском обострения напряженности между Кипром и Турцией

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью греческому телевидению заявил, что обеспокоен риском обострения напряженности в отношениях между Кипром и Турцией из-за ошибки или просчета какой-либо стороны.
"У меня всегда вызывает беспокойство ситуация, при которой есть риск, что произойдет ошибка или просчет какой-либо стороны, будь то просчет Кипра, Турции, Греции или любой другой страны. Не хочется, чтобы такого рода ошибка или такого рода недоразумение привели к эскалации (напряженности между Кипром и Турцией - ред.). Вот почему в отношении проводимых Турцией буровых работ мы сказали: мы не можем прибегнуть к вооруженным силам для решения этой проблемы. Нам необходимо найти дипломатическое решение... Так что да, я всегда беспокоюсь об этом", - заявил Помпео, слова которого приводятся в распространенной госдепом США стенограмме интервью.
Греческий премьер Кириакос Мицотакис на встрече с госсекретарём США Майком Помпео, прибывшим в Грецию 4 октября, заявил, что ждёт реакции Вашингтона на незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра. По его словам, недавние действия Турции в блоке 7 исключительной экономической зоны Республики Кипр, куда Анкара направила буровое судно для разведки месторождений углеводородов, грубо нарушают суверенные права Кипра.
После встречи Мицотакис написал в Twitter, что у него состоялись очень конструктивные переговоры с госсекретарём США.