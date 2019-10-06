Помпео обеспокоен риском обострения напряженности между Кипром и Турцией

"У меня всегда вызывает беспокойство ситуация, при которой есть риск, что произойдет ошибка или просчет какой-либо стороны, будь то просчет Кипра, Турции, Греции или любой другой страны. Не хочется, чтобы такого рода ошибка или такого рода недоразумение привели к эскалации (напряженности между Кипром и Турцией - ред.). Вот почему в отношении проводимых Турцией буровых работ мы сказали: мы не можем прибегнуть к вооруженным силам для решения этой проблемы. Нам необходимо найти дипломатическое решение... Так что да, я всегда беспокоюсь об этом", - заявил Помпео, слова которого приводятся в распространенной госдепом США стенограмме интервью.