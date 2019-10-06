В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП

"Сообщение о ДТП поступило около 00.30. На перекрестке около дома Ленина 17 водитель Toyota Corona совершал поворот налево, в это же время водитель Toyota Mark II ехал в прямом встречном направлении, в результате этого произошло столкновение, в котором по предварительной информации пострадали пострадали шесть человек, (они) госпитализированы и один погиб", - говорится в сообщении.