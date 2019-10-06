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РИА Новости

В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП

05:53 06.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЧИТА, 6 окт – РИА Новости. Шесть человек пострадали и один погиб ночью пятого октября после столкновения Toyota Mark II и Toyota Corona в центре Читы, сообщила в воскресенье  пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю.
"Сообщение о ДТП поступило около 00.30. На перекрестке около дома Ленина 17 водитель Toyota Corona совершал поворот налево, в это же время водитель Toyota Mark II ехал в прямом встречном направлении, в результате этого произошло столкновение, в котором по предварительной информации пострадали пострадали шесть человек, (они) госпитализированы и один погиб", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее время проводится проверка.
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