Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР

САН-ФРАНЦИСКО, 6 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева воздерживается от комментариев по поводу часового допроса, учиненного ей сотрудником ФБР по прибытии в Нью-Йорк.

"Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты", - сказала она в воскресенье РИА Новости, отказавшись сообщить какие-либо подробности случившегося.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.