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РИА Новости

Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР

05:48 06.10.2019
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© Фото : пресс-служба депутата Инги Юмашевой  / Перейти в фотобанкИнга Юмашева
Инга Юмашева
© Фото : пресс-служба депутата Инги Юмашевой
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Инга Юмашева. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО, 6 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева воздерживается от комментариев по поводу часового допроса, учиненного ей сотрудником ФБР по прибытии в Нью-Йорк.
"Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты", - сказала она в воскресенье РИА Новости, отказавшись сообщить какие-либо подробности случившегося.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.
Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
01:35РИА Новости
Посольство России направило ноту протеста в госдеп из-за допроса Юмашевой
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ФБРИнга ЮмашеваРоссияСШАВ мире
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