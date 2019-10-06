Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом". Такое мнение в своей статье для проекта Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом". Такое мнение в своей статье для проекта Project Syndicate высказала экс-глава МИД Испании Ана Паласио.

После воссоединения с Крымом и начала операции в Сирии Москва многими воспринималась как деструктивный фактор мировой политики, однако время показало, что она стала действительно влиятельным игроком на международной арене, считает бывший дипломат.

Подписание Киевом "формулы Штайнмайера" открывает путь к нормализации ситуации на Украине и восстановлению связей между Россией и Западом, что, по мнению экс-министра, является значительной победой Москвы.

В то же время ООН завершает работу над формированием комитета, который займется созданием новой конституции Сирии, что соответствует плану, предложенному на мирной конференции в России в 2018 году, указывает автор.

По словам Паласио, рост влияния Москвы связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии: в то время как президент США Дональд Трамп писал воинственные твиты, Россия представила себя как потенциального гаранта стабильности в регионе.

Мировое сообщество по-прежнему считает США главным геополитическим игроком, что, по мнению автора, объясняется силой привычки, а не логикой. Вашингтон не проявляет воли к лидерству, а также выходит из многих ключевых международных соглашений, что оказывает негативное влияние на ситуацию в мире, указывает она.