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РИА Новости

Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире

05:44 06.10.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом". Такое мнение в своей статье для проекта Project Syndicate высказала экс-глава МИД Испании Ана Паласио.
После воссоединения с Крымом и начала операции в Сирии Москва многими воспринималась как деструктивный фактор мировой политики, однако время показало, что она стала действительно влиятельным игроком на международной арене, считает бывший дипломат.
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В то же время ООН завершает работу над формированием комитета, который займется созданием новой конституции Сирии, что соответствует плану, предложенному на мирной конференции в России в 2018 году, указывает автор.
По словам Паласио, рост влияния Москвы связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии: в то время как президент США Дональд Трамп писал воинственные твиты, Россия представила себя как потенциального гаранта стабильности в регионе.
Мировое сообщество по-прежнему считает США главным геополитическим игроком, что, по мнению автора, объясняется силой привычки, а не логикой. Вашингтон не проявляет воли к лидерству, а также выходит из многих ключевых международных соглашений, что оказывает негативное влияние на ситуацию в мире, указывает она.
При этом Европа, как считает Паласио, является на международной арене лишь "системным координатором", который важен для процесса урегулирования конфликтных ситуаций. "В качестве ключевого глобального координатора Европа должна точно знать, для чего служат ее усилия", - заключает автор.
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