Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Американское издание Американское издание We Are The Mighty рассказало о бое, который произошел во время Первой мировой войны между русской и германской армией за расположенную на территории современной Польши крепость Осовец и получил известность под названием "Атаки мертвецов".

В статье рассказывается, как после применения германскими войсками химического оружия, хлор, прореагировав с водой, находящейся в легких солдат и воздухе, превратился в соляную кислоту и "начал растворять русских изнутри", в результате чего не имевшие средств защиты осажденные решили пойти в контратаку.

"Орда плавящихся зомби вырвалась из тьмы и устремилась прямо на армию из семи тысяч человек ", - пишет издание.

Увидев приближающихся "живых мертвецов", германские пехотинцы, не приняв боя, побежали, затаптывая друг друга и повисая на проволочных заграждениях, отмечает We Are The Mighty.

Крепость Осовец, расположенная в 50 километрах от города Белосток, ныне принадлежащего Польше, была основана в 1795 году, после вхождения польских территорий в состав Российской империи. Крепость строилась с целью обороны коридора между реками Неман и Висла – Нарев – Буг, с важнейшими стратегическими направлениями Петербург – Берлин и Петербург – Вена.

В годы Первой мировой войны, согласно планам русского Генштаба, крепость должна была защищать от немцев переправу через Бобру и транспортный узел Белосток, взятие которого открывало дорогу на Вильно, Брест, Гродно, Минск и далее в Россию.

Обойти крепость было невозможно — на север и на юг располагалась непроходимая болотистая и озерная местность.