Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Американское издание We Are The Mighty рассказало о бое, который произошел во время Первой мировой войны между русской и германской армией за расположенную на территории современной Польши крепость Осовец и получил известность под названием "Атаки мертвецов".
В статье рассказывается, как после применения германскими войсками химического оружия, хлор, прореагировав с водой, находящейся в легких солдат и воздухе, превратился в соляную кислоту и "начал растворять русских изнутри", в результате чего не имевшие средств защиты осажденные решили пойти в контратаку.
"Орда плавящихся зомби вырвалась из тьмы и устремилась прямо на армию из семи тысяч человек ", - пишет издание.
Увидев приближающихся "живых мертвецов", германские пехотинцы, не приняв боя, побежали, затаптывая друг друга и повисая на проволочных заграждениях, отмечает We Are The Mighty.
Крепость Осовец, расположенная в 50 километрах от города Белосток, ныне принадлежащего Польше, была основана в 1795 году, после вхождения польских территорий в состав Российской империи. Крепость строилась с целью обороны коридора между реками Неман и Висла – Нарев – Буг, с важнейшими стратегическими направлениями Петербург – Берлин и Петербург – Вена.
В годы Первой мировой войны, согласно планам русского Генштаба, крепость должна была защищать от немцев переправу через Бобру и транспортный узел Белосток, взятие которого открывало дорогу на Вильно, Брест, Гродно, Минск и далее в Россию.
12 июля, 03:00АкцентыНевидимая смерть: как поменялась война с новым оружиемСначала была оглушительная канонада. Потом странно тихие разрывы снарядов. Солдаты подняли из окопов головы: в воздухе пахло горчицей, а из разбросанных повсюду мин вытекала маслянистая жидкость. Под конец Первой мировой войны в ночь на 13 июля 1917 года Германия впервые применила неизвестное химическое оружие.
Обойти крепость было невозможно — на север и на юг располагалась непроходимая болотистая и озерная местность.
Во время Первой мировой войны крепость была осаждена и трижды атакована немецкими войсками, в том числе с применением химического оружия. Русский гарнизон крепости отразил все попытки штурма, выдержал осаду многократно превосходивших войск противника в течение полугода и отошел лишь по приказу командования после того, как стратегическая целесообразность дальнейшей обороны отпала.