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РИА Новости

Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении

04:00 06.10.2019
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© Фото : пресс-служба министерства разведки и транспорта ИзраиляИсраэль Кац
Исраэль Кац
© Фото : пресс-служба министерства разведки и транспорта Израиля
Исраэль Кац. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с главами МИД стран Персидского залива инициативу заключить с ними договор о ненападении, сообщает израильский телеканал Arutz 12.
Ранее глава МИД Израиля и госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Исраэль Кац и Адель аль-Джубейр, выступая с трибуны ООН, обрушились с критикой на Иран, обвинив его в терроризме и призвав мировое сообщество сплотиться в оказании давления на Тегеран.
По данным телеканала, эту инициативу по поддержке премьер-министра Биньямина Нетаньяху Кац обсудил не только с главами МИД арабских стран, но также со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом.
Как сообщает телеканал, идея инициативы заключается в "использовании общего интереса в отношении Ирана для нормализации отношений в сфере борьбы с террором и экономики". Также отмечается, что из-за израильско-палестинского конфликта полномасштабные мирные соглашения на данный момент подписаны быть не могут.
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