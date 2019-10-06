Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с главами МИД стран Персидского залива инициативу заключить с ними договор о ненападении, сообщает израильский телеканал Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с главами МИД стран Персидского залива инициативу заключить с ними договор о ненападении, сообщает израильский телеканал Arutz 12

Ранее глава МИД Израиля и госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Исраэль Кац и Адель аль-Джубейр, выступая с трибуны ООН, обрушились с критикой на Иран, обвинив его в терроризме и призвав мировое сообщество сплотиться в оказании давления на Тегеран.

По данным телеканала, эту инициативу по поддержке премьер-министра Биньямина Нетаньяху Кац обсудил не только с главами МИД арабских стран, но также со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом.