Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T03:50Z
https://ria.ru/20191006/1559478073.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/45798/56/457985619_0:52:1024:628_1036x0_80_0_0_9e81da4bee8e44115f545734cd07728a.jpg
РИА Новости

СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты

03:50 06.10.2019
170
© Flickr / jimgreenhillВид на столицу Иордании Амман
Вид на столицу Иордании Амман
© Flickr / jimgreenhill
Вид на столицу Иордании Амман. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство Иордании после массовых демонстраций учителей из государственных образовательных учреждений достигло соглашения с профсоюзом преподавателей Иордании, в соответствии с которым заработные платы учителей будут повышены со следующего года, сообщает газета Jordan Times.
По данным издания, соглашение предусматривает повышение заработных плат учителей на 35-65%. Исполняющий обязанности главы профсоюзов учителей Насер Навасри назвал соглашение "историческим" и дал высокую оценку усилиям правительства по прекращению "самого длительного прекращения работы в истории королевства".
Премьер-министр Иордании Омар Раззаз в свою очередь дал высокую оценку усилиям учителей, отметив, что королевство не приемлет неуважительного отношения к преподавателям.
В начале сентября в крупных городах королевства, включая Амман, начались массовые демонстрации учителей государственных образовательных учреждений с требованием увеличить зарплаты на 50%. Профсоюз преподавателей объявил о начале открытой забастовки, которая продлится до тех пор, пока не будет удовлетворено их основное требование.
Иорданский депутат, глава комиссии по образованию в парламенте Ибрагим Баддур ранее рассказал РИА Новости, что выполнение требований учителей по зарплате может обрушить госбюджет и вывести других сотрудников госучреждений на улицы.
Город Амман, столица Иордании
29 сентября, 12:25РИА Новости
Судебные власти Иордании заявили о прекращении забастовки учителей в стране
300000
Обсудить 0
ИорданияВ мире
Рекомендуем
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро: мир сумеет построить новую финансовую систему, свободную от доллара
РИА
Новости
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, заявил экс-депутат Рады
Венесуэла
Россия и Венесуэла планируют составить план сотрудничества до 2030 года
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита Борисова
Лента
новостей
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
ФБР задержало депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США опровергли заявление КНДР о провале переговоров в Стокгольме
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Борисов встретился в Каракасе с вице-президентом и главой МИД Венесуэлы
Ситуация в Багдаде
Неизвестные напали на бюро телеканала "Аль-Арабия" в Багдаде
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
В Париже протестующие оккупировали часть торгового центра
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
РФ создаст план по адаптации экономики для выполнения Парижского соглашения
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посольство России направило ноту протеста в госдеп из-за допроса Юмашевой
Дональд Трамп
СМИ: Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
02:47National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики
02:45В Колумбии взорвали Трансандинский нефтепровод
Лента новостейМолния