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РИА Новости

Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК

03:27 06.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в сельском хозяйстве, в этот сектор придут российские инвестиции и технологии, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро по итогам встречи с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.
"В сельском хозяйстве появятся новые, очень продвинутые проекты с прямым присутствием российских инвестиций и технологий", - сказал президент.
Он добавил, что речь идёт о производстве продуктов питания.
В преддверии переговоров президентов РФ и Венесуэлы в материалах ко встрече сообщалось, что Россия планирует в 2019 году увеличить поставки зерна в Венесуэлу до 600 тысяч тонн с 254 тысяч тонн в прошлом году. Кроме того, стороны проводят работу по созданию совместных предприятий в области сельского хозяйства.
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