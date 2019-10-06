Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в сельском хозяйстве, в этот сектор придут российские инвестиции и технологии, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро по итогам встречи с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

В преддверии переговоров президентов РФ и Венесуэлы в материалах ко встрече сообщалось, что Россия планирует в 2019 году увеличить поставки зерна в Венесуэлу до 600 тысяч тонн с 254 тысяч тонн в прошлом году. Кроме того, стороны проводят работу по созданию совместных предприятий в области сельского хозяйства.