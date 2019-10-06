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РИА Новости

Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере

03:26 06.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС/БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что межправительственная комиссия согласовала в субботу в Каракасе условия сотрудничества с Россией в военно-технической сфере.
"Военно-техническое сотрудничество шло в соответствии с графиком, и мы обновили все контракты на поддержку и консультации в важнейшей военно-технической сфере", - заявил Мадуро по окончании встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым, которая прошла во дворце Мирафлорес в Каракасе.
Правительство Венесуэлы заявило, что за годы сотрудничества с Россией страны заключили 264 соглашения в 20 стратегических областях, таких как энергетика, военно-техническое сотрудничество, горнодобывающая промышленность, финансы, сельское хозяйство, промышленность, торговля и транспорт.
Министерство коммуникаций и информации Венесуэлы сообщило, что данные документы позволили увеличить товарооборот между странами на 10%.
Также ведомство отметило, что во время визита вице-премьера Борисова были подписаны соглашения в военной сфере, а также в энергетике, технологическом секторе, в АПК.
Встреча состоялась через неделю после официального визита президента Мадуро в Россию, где он провел встречу с президентом Владимиром Путиным.
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02:35РИА Новости
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