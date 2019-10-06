Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россияне при покупке косметики и средств по уходу больше всего интересуются и ставят высокие оценки товарам таких известных марок, как Dior и Lacoste, но в итоге покупают продукцию более бюджетных брендов Nivea и "Чистая линия", говорится в исследовании сообщества Rate&Goods, проанализировавшего более 1 миллиона чеков покупателей косметики.

Одноименное мобильное приложение содержит каталог из примерно 23 миллионов товаров. Просканировав штрих-код товара, пользователи могут как ознакомиться с уже имеющейся информацией и отзывами по нему, так и добавить свои.

"Многие зарубежные марки, которые получили наиболее высокие оценки среди пользователей Rate&Goods, не попали в число самых покупаемых. Более того, топ-3 самых высоко оцениваемых брендов оказались на последних трех местах по доле покупок в категории: Dior на 28-м месте, Chanel - на 29-м месте, Lacoste - на 30-м месте", - говорится в отчете.

В топ-10 по доле от всех купленных товаров две российские марки: ‎"Чистая линия" на втором и Splat на третьем месте. Лидером продаж стал бренд Nivea.

Что касается выставляемых покупателями оценок товарам, то в топ-10 по средней оценке преобладают зарубежные бренды (8 из 10), на первых трех местах расположились исключительно премиальные иностранные марки: Dior, Lacoste и Chanel. Из российских брендов в верхнюю десятку попали Splat (5-е место) и Planeta Organica (9-е).