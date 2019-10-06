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РИА Новости

Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье

03:07 06.10.2019 (обновлено: 04:19 06.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПорт в Приморье
Порт в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Порт в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Горевшая в Сахалинской области плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье, в настоящий момент она стоит на рейде в порту Славянка, сообщил РИА Новости представитель владивостокского Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ).
"Плавбаза "Петр Житников" сейчас стоит в районе Славянки в дрейфе, решается вопрос о постановке его в ремонт на завод", - сообщил РИА Новости представитель владивостокского МСКЦ.
Ранее Росморречфлот сообщал, что плавбаза встанет на ремонт на СРЗ "Славянка".
Плавучая база "Петр Житников" компании "Дальморепродукт" загорелась в Тихом океане у курильского острова Итуруп 23 сентября. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали, 63 человека остались тушить пожар. Росморречфлот сообщил, что пожар ликвидирован 30 сентября.
Плавбазу до пролива Екатерины сопровождал траулер "Чемпион", а после она продолжила следование с судном "Садовск".
Последняя группа эвакуированных на Курилы членов аварийной плавбазы вылетела с Кунашира на Сахалин 28 сентября. До этого пятью чартерными рейсами авиакомпании "Аврора" с Кунашира во Владивосток доставлены 345 членов экипажа "Петра Житникова".
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