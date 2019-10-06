Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Горевшая в Сахалинской области плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье, в настоящий момент она стоит на рейде в порту Славянка, сообщил РИА Новости представитель владивостокского Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ).

"Плавбаза "Петр Житников" сейчас стоит в районе Славянки в дрейфе, решается вопрос о постановке его в ремонт на завод", - сообщил РИА Новости представитель владивостокского МСКЦ.

Ранее Росморречфлот сообщал, что плавбаза встанет на ремонт на СРЗ "Славянка".

Плавучая база "Петр Житников" компании "Дальморепродукт" загорелась в Тихом океане у курильского острова Итуруп 23 сентября. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали, 63 человека остались тушить пожар. Росморречфлот сообщил, что пожар ликвидирован 30 сентября.

Плавбазу до пролива Екатерины сопровождал траулер "Чемпион", а после она продолжила следование с судном "Садовск".